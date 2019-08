LA REPUBBLICA, Cambio di ruolo per Simeone

La parabola discendente di Giovanni Simeone - scrive la Repubblica - fa riflettere. Soltanto 6 reti in campionato l’anno scorso, con quel dito a zittire i tifosi viola che ha fatto discutere e non poco nel momento di crisi dell’attaccante. Ciò nonostante si è trattato di un importante investimento del club, oltre al lungo contratto fino al 2023 e quel talento che - si legge - comunque possiede: tutti elementi che stanno spingendo, almeno a parole, a rinnovare la fiducia all’argentino. Montella lo ha anche provato come laterale offensivo, idea che peraltro fa capire come il tecnico abbia al momento altri pensieri per il ruolo della punta.