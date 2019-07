LA NAZIONE, Zurkowski: "Mi voleva la Juve ma..."

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski si è presentato ai microfoni de La Nazione. Eccone alcune battute: "Parliamo italiano, per favore. Voglio arrivare preparato a Moena per presentarmi bene al mio nuovo allenatore. Europeo U21? Abbiamo giocato un buon torneo e sfruttato al meglio le situazioni su cui avevamo lavorato di più. Se su di me c'era la Juve? E' vero, mi volevano i bianconeri così come altre squadre di Serie A. Ma la Fiorentina è stata la società con cui ho avuto i contatti più frequenti, quindi col mio manager abbiamo pensato fosse la miglior soluzione. Poi Firenze è una città bellissima...".