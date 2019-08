LA NAZIONE, Viola su Badelj: Simeone la chiave

Come scrive La Nazione, la Fiorentina si tiene stretta un piano "B" per il centrocampo. La Lazio, infatti, potrebbe chiedere ai viola il cartellino di Giovanni Simeone per completare l'attacco, mentre al club di viale Fanti interesserebbe Milan Badelj, magari con la formula del prestito. L'ex giocatore gigliato è da sempre gradito non solo al ds Pradè, ma anche a Vincenzo Montella che lo riprenderebbe volentieri.