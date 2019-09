LA NAZIONE, Viola, anima e cuore: Juve in panne

Un match finito 0-0, ma che - secondo La Nazione - sembrerebbe in realtà parlare di una netta vittoria della Fiorentina, riconsegna a Firenze una Viola convincente e capace di mettere in affanno una Juventus apparsa subito meno pungente rispetto alle aspettative. Montella legge bene la giornata e presenta un 3-5-2 che imbriglia Ronaldo, il quale si fa vedere molto meno di Ribery che, nonostante il caldo, sa mettersi sulle spalle la squadra. Sarri critica la scelta dell'orario, a suo avviso penalizzante in una tappa delicata come quella di Firenze: peccato che a deciderlo sia stata proprio la Juventus a garanzia dei diritti tv proiettati in Estremo Oriente. Insomma, la polemica non decolla e le due compagini chiudono con un risultato che accontenta entrambe.