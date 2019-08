LA NAZIONE, Venerdì arriva Terim: feeling mai finito

Venerdì arriverà a Firenze il Galatasaray e per Fatih Terim sarà un tuffo nel passato, scrive la Nazione che poi ricorda la storia dell'Imperatore in viola. Arrivò sulla panchina viola dopo Giovanni Trapattoni e, soprattutto, in una squadra orfana di Batistuta. Ci fu subito l’eliminazione dalla Coppa Uefa al primo turno, ma il gruppo dopo qualche settimana cominciò a decollare, non senza sorprese, a cominciare da quello che accadde il 15 ottobre del 2000, quando, dopo la gara contro la Reggina, vinta in rimonta, Terim saltò il cartellone pubblicitario verso la Curva, conquistando con la sua indole istrionica definitivamente la tifoseria. Se ne andò prima della vittoria della Coppa Italia (per mano di Mancini), ultimo trofeo vinto dai viola, rinunciando ai soldi affinché potessero servire a rafforzare la squadra ma l'anno successivo fu invece quello del fallimento. Il feeling con la città però non si è mai interrotto.