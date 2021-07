LA NAZIONE, Un calendario mozzafiato per i viola

"Fiorentina, calendario mozzafiato. La Roma alla 1^ e il precedente del 1968", titola oggi La Nazione. Non è stato un sorteggio fortunatissimo per i viola, che però è convinta delle potenzialità del suo allenatore, mai così tanto da quando c'è la nuova proprietà americana. Ma Italiano avrebbe fatto volentieri a meno di un inizio così: Roma in trasferta all'esordio, Torino in casa e poi due trasferte a Bergamo e in casa del Genoa, prima di ospitare l'Inter. Poi Udinese e Napoli: di certo non l'inizio più soft del mondo. Ma ci si appella alle statistiche: nel 1968/1969, anno del secondo scudetto viola, la Nazionale aveva appena vinto l'Europeo e la Fiorentina debuttò contro la Roma.