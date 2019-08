LA NAZIONE, Ultima chiamata per De Paul

"Ultima chiamata per De Paul". Così scrive La Nazione questa mattina in edicola titolando sull'assalto finale che la Fiorentina proverà a portare avanti all'Udinese per il suo numero dieci. Avendo definito la cessione del Cholito al Cagliari nella giornata di ieri (che porterà nelle casse della Fiorentina 16 milioni) i viola sarebbero pronti ad offrire quei 35 milioni che invece chiede la squadra friulana per De Paul. Se l'Udinese dovesse rialzare allora l'alternativa all'argentino è politano dell'Inter. Il giornale svela anche che mercoledì sera il club viola avrebbe fatto un nuovo tentativo per Suso, ma la posizione del giocatore non è cambiata rispetto a qualche settimana fa. Intanto oggi sarà la giornata di Martin Caceres che è pronto a firmare con la Fiorentina.