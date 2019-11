LA NAZIONE, Torna Vlahovic, pronto a sfidare Simeone

Come riporta La Nazione, già a Moena Dusan Vlahovic aveva superato Giovanni Simeone nelle gerarchie: quale partita migliore, se non oggi a Cagliari, per dimostrare che la scelta estiva di Vincenzo Montella è stata quella giusta? Dunque spazio al centravanti all'interno di un 3-5-2 rivisitato in attesa del rientro di Ribery. Quanto a Pedro, ieri il tecnico gigliato ha ribadito con la solita vaghezza che è in gruppo e sta migliorando, ma prima o poi dovrà essere considerato per quello che è, ossia l'investimento più cospicuo del mercato estivo viola. Problemi di evoluzione ai quali evidentemente Montella pensa il giusto, meglio vivere alla giornata e tenere tutti o quasi sulla corda nel quadro di moduli molteplici.