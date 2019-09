LA NAZIONE, Stadio a Campi o solo nuovo cs?

Nella giornata di ieri Joe Barone ha incontrato il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi per parlare dello stadio e del Centro Sportivo: "Un piacere incontrare chi, come noi, ha a cuore i colori viola e la crescita di qualità e attrattiva dei nostri territori". Queste le parole del sindaco al termine dell'incontro. Al centro della discussione, il futuro del centro sportivo viola. I Della Valle avevano opzionato per un'area di quasi due ettari e i terreni interessano anche alla nuova proprietà viola. Un'ipotesi a sorpresa: la nuova proprietà sta analizzando anche un'altra parte di terreni, ciò significa che potrebbe realizzare lì il nuovo stadio della Fiorentina decidendo di investire in strutture ex-novo invece che ristrutturare il Franchi.