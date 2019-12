LA NAZIONE, Squadra sotto stress, Montella cambia

INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, COMMISSO RE DELL'ASTA BENEFICA ATT Rocco Commisso campione di solidarietà. Ieri sera infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, il presidente viola ha partecipato, insieme ad alcuni collaboratori, alla cena e asta di beneficenza dell'ATT, Associazione Tumori Toscana, al Four... Rocco Commisso campione di solidarietà. Ieri sera infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, il presidente viola ha partecipato, insieme ad alcuni collaboratori, alla cena e asta di beneficenza dell'ATT, Associazione Tumori Toscana, al Four... NOTIZIE DI FV VIDEO, LA VIOLA È ARRIVATA ALLO STADIO: OGGI IN VERDE La Fiorentina è arrivata allo stadio "Grande Torino": il gruppo viola (che oggi giocherà in maglia verde) è pronto per scendere in campo in vista del match contro i granata di Mazzarri. Nel video pubblicato sui social dal club gigliato, ecco la... La Fiorentina è arrivata allo stadio "Grande Torino": il gruppo viola (che oggi giocherà in maglia verde) è pronto per scendere in campo in vista del match contro i granata di Mazzarri. Nel video pubblicato sui social dal club gigliato, ecco la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 8 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi