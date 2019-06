LA NAZIONE, Spalletti in pole. In rialzo Montella

Tra le pagine de La Nazione spazio anche al "totoallenatore" che comincerà non appena Rocco Commisso avrà rilevato ufficialmente la Fiorentina. In pole resta sempre Luciano Spalletti, in cima alla lista delle preferenze nonostante i due robusti anni di contratto che rimangono al tecnico di Certaldo con l'Inter (la quale ha deciso di andare all in su Conte). Più facile arrivare, eventualmente, a Gennaro Gattuso. O anche a Rudi Garcia, profilo che piace per l'esperienza internazionale e la contemporanea conoscenza del calcio italiano in quanto ex Roma. Così come ex giallorosso è Eusebio Di Francesco, gradito molto a Giancarlo Antognoni. Infine, quotazioni in rialzo per Vincenzo Montella: a mettere una buona parola per lui con Commisso pare si sia mosso addirittura Diego Della Valle durante il pranzo di lunedì. E anche - sembra - con un contatto telefonico che l'Aeroplanino non conferma.