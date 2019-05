LA NAZIONE, Si salvi chi può

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine sportive con il titolo: "Si salvi chi può". Il riferimento è alla Fiorentina e alla lotta salvezza nella quale si è trovata suo malgrado invischiata. Una tra Empoli, Genoa, Udinese, Bologna, Parma, Cagliari e Fiorentina retrocederà e a due partite dalla fine può succedere praticamente di tutto. È stata la stessa squadra viola ad infilarsi in questa situazione, non riuscendo a vincere da più di 3 mesi e avendo realizzato soli 2 gol nelle ultime 6 partite. La lettera aperta di Diego Della Valle e la contestazione dei tifosi certo non hanno aiutato (non è un caso, scrive il quotidiano, che contro il Milan la Fiorentina abbia giocato meglio nel secondo tempo): la situazione per ora vede solo come ipotesi remota quella di una retrocessione, ma che tristezza doversi immergere in questi calcoli.