LA NAZIONE, Senza FR7, Montella resta in bilico

Continua il momento no in casa Fiorentina che dovrà convivere così con l’assenza (pesantissima) di Ribery per diverse settimane. Intanto proseguono gli scricchiolii attorno alla panchina di Montella che ancora rimano in bilico e già con l'Inter si gioca la sua permanenza. In caso di sconfitta a quel punto l'allenatore rischierebbe davvero. La soluzione del traghettatore fino a giugno appare la soluzione sicuramente più facile anche se la parola, adesso, dovrà passare ai candidati a questo ruolo, ovvero Cesare Prandelli e Beppe Iachini. Altri due nomi che si fanno sono quelli di Emery e Luciano Spalletti con però ingaggi pesanti e altrettante ambizioni. Lo riporta La Nazione.