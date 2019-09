LA NAZIONE, Ribery e quel record sul primo gol in A

Sulle pagine de La Nazione si torna sull'ottima prestazione di Franck Ribery contro l'Atalanta e sul bel gol da lui segnato per il momentaneo 2-0. Alla sua età, nel campionato italiano, nessuno aveva mai segnato una rete da... debuttante. In altre parole, nella storia del mondo del pallone tanti stranieri (se non tutti) hanno provato l'ebrezza del loro primo gol in Serie A, ma nessuno aveva potuto festeggiarlo a un'età così avanzata come quella del campione arrivato in viola a luglio.