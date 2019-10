LA NAZIONE, Quel piccolo gruppo che cerca spazio

Sulle pagine de La Nazione si analizza la rosa della Fiorentina agli ordini di Vincenzo Montella. Il quotidiano scrive come esista un parte di rosa, un gruppetto di giocatori che ogni giorno cerca di convincere il tecnico a smontare, almeno in parte, il modulo che in 4 partite ha portato 8 punti contro Juve, Atalanta, Sampdoria e Milan. I giocatori in questione di questo piccolo gruppo sono: Riccardo Sottil, Boateng, Vlahovic, Benassi, Ghezzal e Pedro. Tutti loro sono alla ricerca di un posto da titolare o almeno avere maggiore opportunità per entrare a partita in corsa e mettere minutaggio nelle gambe. Ognuno di loro ha un valido motivo per chiedere spazio. Ma sicuramente durante la stagione arriverà anche la loro chance dal primo minuto.