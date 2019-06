LA NAZIONE, Pradè e Montella sono già a lavoro

Come scrive La Nazione, il contratto di Daniele Pradè con la Fiorentina diventerà esecutivo dal primo di luglio ma questo non vuol dire che il dirigente viola non sia già a lavoro. Appena Vincenzo Montella rientrerà in Italia (all'inizio della prossima settimana), Pradè lo incontrerà magari assieme a Joe Barone, anche lui dato in arrivo a Firenze in questi giorni da New York, e si inizierà a disegnare la nuova Fiorentina. Analizzando i nodi spinosi e mettendo sul piatto le idee per costruire un gruppo competitivo.