LA NAZIONE, Possibile turn over per Behrami

Secondo quanto riporta La Nazione Valon Behrami, la cui assenza si è fatta decisamente sentire nel secondo tempo contro il Napoli, è a disposizione ma Delio Rossi potrebbe decidere risparmiarlo in vista della sfida con la Lazio. Le alternative, oltre a Lazzari, sono Salifu e Marchionni. Qualcosa potrebbe cambiare anche in difesa, dove tornano in rampa di lancio Camporese e pure Felipe. In attacco, invece, potrebbe cambiare poco per carenza di elementi.