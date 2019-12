LA NAZIONE, Politano, tre ostacoli. C'è l'idea Kalinic

La Nazione scrive che a breve la società gigliata dovrà cominciare a concentrarsi sul mercato di gennaio. Tra le varie candidature, c'è forte quella di Matteo Politano. Ma con almeno tre ostacoli: la volontà del giocatore, che preferirebbe non fermarsi al prestito; la stima riposta in lui da Conte, che preferirebbe non venderlo; i piani della Fiorentina, che dovrà scegliere se continuare con Montella fino al termine della stagione o meno. Sempre in attacco, i viola potrebbero inoltre farsi avanti per riprendere contatti con l'ex Nikola Kalinic che, a causa di un infortunio, non sta vivendo un'avventura positiva alla Roma.