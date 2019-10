LA NAZIONE, Per fermare Balotelli serve un Drago

Quella di lunedì sarà anche la sfida a Mario Balotelli, spauracchio del reparto offensivo bresciano. La Nazione sottolinea, infatti, come l'ex Nizza abbia trovato la rete durante l'ultimo turno di campionato e quanto la voglia di riprovarci davanti ai propri tifosi sia grande. Anche perché è da marzo che l'attaccante non va in gol per due partite di seguito. Quanto al portiere viola Bartlomiej Dragowski, invece, due sono i match di fila in cui, da quando gioca in Italia, non è ancora riuscito a tenere la porta inviolata. E certamente, al classe '97, non dispiacerebbe rispondere ad Alban Lafont, che in ben sei delle prime nove sfide di Ligue 1 non ha subito gol.