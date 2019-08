LA NAZIONE, Per De Paul si tenta di stanare l'Udinese

Come scrive La Nazione, la Fiorentina sta facendo i conti con la richiesta dell'Udinese di Pozzo che non si è schiodata dai 35 milioni iniziali per Rodrigo De Paul. Al momento si è fermato tutto, nonostante da Udine arrivi un laconico "stiamo lavorando". L'impressione è che potrebbe trattarsi solo di schermaglie tattiche per poi tornare all'assalto dell'argentino nelle ultime ore di mercato. I viola, insomma, non avrebbero mai mollato la presa: una strategia attendista per lasciarsi aperta ogni possibile opportunità.