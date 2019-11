LA NAZIONE, Per Castro è iniziata l'avventura azzurra

Gaetano Castrovilli, come scrive La Nazione questa mattina, ha iniziato nella giornata di ieri la sua nuova avventura azzurra. Il centrocampista viola è stato il primo ad arrivare al centro tecnico di Coverciano ed una volta entratovi ha trovato una camera singola con vista campo e una tuta della FIGC ripiegata sul letto ad attenderlo. Prima di raggiungere il ritiro ha fatto colazione al bar con la fidanzata Rachele a l'amico Davide. Le sue idee però erano ben altre. Il classe '97 aveva già fissato una cena in un noto ristorante del centro di Firenze per festeggiare la convocazione in Nazionale, ma il 5-2 rimediato dal Cagliari ha annullato tutto: meglio mantenere un profilo basso. Lo stesso profilo basso che è difficile da mantenere a Minervino Murge dove hanno già organizzato una festa per celebrare Castrovilli quando tornerà a casa a fine dicembre: addirittura ci sarebbe l'ipotesi di un premio speciale in qualità di cittadino onorario.