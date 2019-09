LA NAZIONE, Pedro più Ghezzal: fine dei giochi

Il calciomercato estivo della Fiorentina si è chiuso con gli acquisti di Pedro e Ghezzal. Ne scrive La Nazione, che sottolinea come l'attaccante brasiliano sia stato il giocatore più pagato dai viola in questa sessione, con 13 milioni sborsati al Fluminense per avere il classe '97. Arriva anche il giovane Bobby Duncan dal Liverpool, e andrà a giocare nella Primavera di Bigica. C'è stato un tentativo finale per De Paul - scrive il quotidiano - con i viola che sono arrivati ad offrire 33 milioni per l'argentino; niente, i Pozzo non si sono mossi dai 35 milioni di richiesta.

Commisso comunque è soddisfatto e conferma Montella in panchina. Un altro mercato se ne è andato e l'appuntamento è alla sessione invernale.