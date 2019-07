LA NAZIONE, Pavoletti scavalca Cutrone: è in pole

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Pavoletti è in pole". Dopo l'incontro tra Milan e Fiorentina andato in scena ieri pomeriggio per parlare di Veretout - scrive il quotidiano - Patrick Cutrone non è più in cima alla lista dei desideri della squadra viola. Avrebbe così scalato molte posizioni Leonardo Pavoletti, attaccante livornese del Cagliari. Resta da capire su quali basi si potrà sviluppare la trattativa col Cagliari, ma non c’è fretta. Anche in questo caso serve pazienza perché comunque anche se ha 30 anni l’attaccante nato a Livorno è considerato fondamentale per gli isolani.