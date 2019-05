LA NAZIONE, Patto per la salvezza. I Della Valle...

La Nazione oggi in edicola parla della missione salvezza della Fiorentina. E' previsto un allenamento a porte aperte che la Curva Fiesole e ATF però hanno intenzione di disertare per non mettere ulteriore pressione ai giocatori. Allo stadio domenica invece si prospetta una presenza record, con quasi 10mila tagliandi già staccati per la partita contro il Genoa. Dopo l'allenamento la squadra partirà per il ritiro, così da non avere ulteriori distrazioni in vista di una sfida che si preannuncia piuttosto delicata. L'incognita sulla presenza dei Della Valle resta, scrive il quotidiano, dal momento che neanche negli alti vertici del club sanno quale sia la loro volontà: Andrea probabilmente arriverà per primo, mentre il fratello Diego lo dovrebbe seguire nella giornata di domenica, ma si resta nel campo delle possibilità. Infine la questione cessione. Si parla di interessi dal Qatar e dall'America ma ancora non sono usciti nomi e offerte ufficiali, perché - conclude il quotidiano - l'ipotesi che i Della Valle restino è sempre quella più plausibile.