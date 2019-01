LA NAZIONE, Parla Gila: "Muriel? Che brividi"

L'ex centravanti gigliato Alberto Gilardino, da poco vice-allenatore del Rezzato (provincia di Brescia) in Serie D, ha rilasciato un'intervista a La Nazione, commentando le prodezze di Luis Muriel, domenica contro la Samp: "Se uno si presenta così a Firenze fa impazzire tutti. So cosa vuol dire, gioia pura. Solo lui, in occasione della prima rete, ha visto quella scorciatoia. La seconda? Tecnica, forza, velocità e freddezza dopo 50 metri di corsa. Roba da brividi. La Fiorentina è stata brava a scovare il giocatore che sa tirare fuori il meglio anche dai tifosi, però è bene sottolineare che non gli si può chiedere di segnare almeno due gol a partita, le difese prenderanno contromisure. Paragoni con Rolando? Eviterei di scomodare i grandi del passato, Muriel è già forte di suo e capirà quanto è bello giocare a Firenze. Tra le mie reti quella di Liverpool? Resterà memorabile, ma penso anche al pareggio segnato contro la Juve per 1-1, a quella bella girata contro il Genoa, 1-0, oppure alla doppietta di Lione in Champions... Firenze è stato il posto più bello dove giocare a calcio. Futuro? Avrei continuato ma non sono arrivate le offerte giuste, mi piace il ruolo di allenatore: sogno un giorno di lavorare per la Fiorentina".