LA NAZIONE, Nuovo ruolo per Antognoni. Mentre il ds...

Come scrive La Nazione, nei prossimi quindici giorni la banca che cura la trattativa per Rocco Commisso analizzerà tutte le posizioni del club, quindi programmerà i pagamenti con l'obiettivo di raggiungere il risultato definitivo il 17 giugno. Sono attese anche indicazioni relative alle nuove gerarchie in società: Giancarlo Antognoni, in tal senso, è proiettato in una posizione di maggiore prestigio, anche se non è ancora possibile prevedere se la scalata in questione arriverà fino al vertice della piramide tecnica. Per quanto concerne il ruolo di direttore sportivo, piace non poco Fredric Massara della Roma, ma è da capire se l'idea rimarrà viva anche con Commisso. A fare la differenza potrebbe essere Vincenzo Montella: una lettura di questo genere significherebbe che gli eredi dei Della Valle continueranno l'avventura con l'Aeroplanino...