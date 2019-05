LA NAZIONE, Notizie su Commisso irritano i DV

Si avvicina il CdA della Fiorentina, in programma venerdì. Come scrive La Nazione, il livello di riservatezza si è alzato dopo la fuga di notizie che ha riguardato Rocco Commisso (magari ispirata dallo stesso imprenditore italo-americano già interessato ad altri club di Serie A). La mossa del magnate di raggiungere, attraverso uno studio legale, un preaccordo per avviare un'operazione esplorativa nei conti viola ha spazientito non poco i fratelli Della Valle. Anche perché - si legge - gli affari sono affari: si procede in silenzio.