LA NAZIONE, Montella suona la quinta: è record

"Montella suona la quinta: stessa formazione, è record". Titola così il quotidiano La Nazione questa mattina in edicola giocando sul fatto che domani potrebbero con ogni probabilità rigiocare gli stessi undici per la quinta volta consecutiva. La stessa formazione è già stata usata da Montella per l'87% del tempo totale. Dalla Juve in poi i titolari fissi hanno conquistato 8 punti su 8. La certezza è stata trovata nel 3-5-2, anche se si presume che con la sosta del campionato qualcosa potrebbe cambiare. Sarà l'opportunità per Montella per valutare meglio le potenzialità di tutta la rosa.