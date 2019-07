LA NAZIONE, Martedì Chiesa in USA: la verità

Come scrive La Nazione, la notizia è che Federico Chiesa sta finendo le vacanze dopo l'Europeo Under 21 e arriverà martedì a Chicago insieme a Nikola Milenkovic. A quel punto verrà fatta chiarezza sul suo futuro, seppure la posizione di Rocco Commisso non lasci spazio a soluzioni diverse dalla conferma. La Fiorentina infatti non ha dubbi: la scadenza del contratto dell'attaccante, nel 2022, mette il club in una posizione di forza e crede che l'eventuale problema sia il giocatore stesso. Cioè che dovrebbe essere lui - si legge - a presentarsi per esporre la propria posizione e, nel caso chiedesse di andarsene (anche sulla base di vecchie promesse), riceverebbe un 'no' secco dalla nuova proprietà. Da parte sua, l'entourage del classe '97 non ha ancora fatto filtrare indicazioni, in modo da evitare male interpretazioni facilmente strumentalizzabili. Il finale dell'ultima stagione è stato come minimo turbolento, poi Federico è andato in ritiro con la Nazionale e ha perso contatto con il mondo viola: magari in questo momento avrà le idee poco chiare e unirsi al gruppo probabilmente lo aiuterà a capire meglio.