LA NAZIONE, Lirola si presenta: "Viola un orgoglio"

Giornata di presentazione ieri per Pol Lirola, nuovo terzino destro della Fiorentina. Il campione d'Europa U21 con la Spagna ha raccontato, come riporta La Nazione, che appena concluso l'Europeo abbia percepito, dopo aver parlato con Pradè, quanto fosse forte l'interesse dei viola. Ciò che lo ha convinto è stato il progetto e la voglia di fare una squadra per puntare in alto. Il 21enne ha voluto poi ringraziare il Sassuolo perché è stato il club dove è cresciuto e dove è andato a farsi le ossa per migliorare. "Ma non si smette mai di imparare, spero di continuare a fare tanti assist (7 la scorsa stagione, ndr) e di correggere alcuni aspetti della fase difensiva che già ho cercato di curare in questi anni: mi ispiro a Lahm e Dani Alves". E a chi gli chiede di Chiesa giura che sia fortissimo: "Può fare la differenza perché ha velocità e potenza fuori dal normale. Anche Pezzella è molto forte. Sono orgoglioso che la Fiorentina mi abbia scelto".