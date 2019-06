LA NAZIONE, Lafont con la valigia: contatto con Perin

Come riporta La Nazione (che conferma tutto quello che ha scritto ieri Firenzeviola.it), Lafont-Nantes si può fare a patto che non si corra il rischio di una minusvalenza. Per riuscirci, però, la Fiorentina dovrà cedere il giocatore a titolo definitivo per non meno di 8 milioni (cifra d'acquisto), oppure in prestito ma con diritto di riscatto pesante, ad esempio 9/10 milioni. Ma chi al suo posto? I viola hanno parlato qualche giorno fa con Viviano, ma nelle ultime ore ha preso corpo l'ipotesi Perin, che la Juve cederebbe anche in prestito con diritto. Certo è che il portiere ha già avuto un contatto con Montella, il cui manager è peraltro lo stesso. Quanto a Dragowski, se arrivasse Viviano sarebbe certo della titolarità, al contrario se i viola comprassero Perin il rischio per il polacco di dover tornare a recitare il ruolo della riserva sarebbe elevato. E qui potrebbe riaprirsi anche il discorso mercato.

