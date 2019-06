LA NAZIONE, Intesa di massima davanti al sushi

La Nazione oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Intesa di massima". Mancano infatti solo le firme e la Fiorentina passerà a Rocco Commisso, dopo che l'incontro tra Della Valle e italo-americano è andato nel migliore dei modi ieri. Davanti a porzioni di sushi giapponese si è consumato il sogno americano, con l'imprenditore che acquisterà la società viola per una cifra attorno ai 170 milioni di euro. Serve ancora del tempo per limare gli ultimi dettagli, per questo ancora il closing non è arrivato, ma manca poco. Poi Rocco - come già lo chiamano i tifosi - potrà parlare e spiegare i suoi piani per la Fiorentina.