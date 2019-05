LA NAZIONE, Il CdA e altre 24 ore di stress

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine sportive con il titolo: "Il rinvio". Il riferimento è al CdA della Fiorentina e alla decisione da parte della società di rimandare ancora di un giorno il fondamentale Consiglio. Saranno altre 24 ore di stress - scrive il quotidiano - visti i molti temi da affrontare per sbloccare il prossimo futuro. I temi principali sul tavolo saranno 4: la valutazione delle possibili offerte, la riorganizzazione delle cariche interne, la possibile nomina di un manager esterno per gestire l'inizio della nuova stagione e la valutazione delle offerte arrivate per Chiesa, Milenkovic e Veretout. Due i possibili scenari prospettati dal quotidiano: o si darà il via ad una trattativa tra le possibili offerte oppure ci sarà il closing in arrivo.