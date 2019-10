LA NAZIONE, I 5 ostacoli da superare dopo la sosta

La Nazione, oggi in edicola, mette in guardia la Fiorentina in quanto a campionato ripartito saranno cinque gli ostacoli da superare fino alla sosta successiva. Tre in trasferta e due in casa. La prima sarà a Brescia, al cospetto di Balotelli & co, poi a Sassuolo, contro l'accoppiata Caputo-Berardi: entrambe sfide in cui i viola avranno la possibilità di giocarsi risultati importanti di fronte a compagini il cui impianto tattico ha funzionato finora a singhiozzo. Infine dall'ex Simeone a Cagliari, che ha lo stesso passo della Fiorentina. Quanto ai match casalinghi, il primo sarà con una discontinua Lazio (i biancocelesti alternano prestazioni preziose a bruttissime figure), mentre il secondo col Parma. Dunque risultato obbligato, con rispetto parlando.