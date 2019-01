LA NAZIONE, Hugo rischia. Occasione Hancko

"Hugo rischia". Apre così, in prima pagina, questa mattina l'edizione de La Nazione. Il riferimento è a Vitor Hugo, protagonista in negativo della partita contro la Sampdoria con un rigore regalato per fallo di mano. La sua ingenuità ha pesato molto sul risultato (così come quelle contro Napoli, Cagliari e Parma) e a Pioli non è piaciuta affatto, tanto che starebbe valutando l'ipotesi di lasciarlo in panchina con il Chievo spostando Milenkovic centrale. Essendoci i quarti di Coppa Italia dopo qualche giorno, la scelta potrebbe essere logica anche in quanto a turnover. Chi di sicuro avrà una chance (leggi qui) sarà David Hancko, terzino classe '97 finora oscurato solo dall'ottimo rendimento di Biraghi. Per il giocatore della Repubblica Ceca l'occasione è ghiotta: dovrà riuscire a sfruttarla.

LEGGI ANCHE: "QUELL'HUGATA DI TROPPO: QUANDO GLI ERRORI COSTANO DAVVERO CARO"