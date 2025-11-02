La Nazione, Giuntoli il primo nome per il post Pradè. In lista anche Petrachi e Maldini

E adesso? La domanda ieri, dopo le dimissioni di Pradè, se la sono fatta un po' tutti, fermo restando che quella odierna è una giornata da concentrare esclusivamente sul campo. La Fiorentina, sottolinea La Nazione, ha bisogno di vincere la sua prima partita in campionato e del sostituto di Pradè si comincerà a parlare da domani. Intanto anche l'area sportiva è passata sotto il controllo di Alessandro Ferrari, aiutato dal dt Goretti, che però dovrebbe rimanere nel suo ruolo a dispetto di qualche voce circolata che lo avrebbe visto promosso nel ruolo di ds. In realtà arriverà almeno una nuova figura dirigenziale. E questa è una certezza. Un paio di giorni di assestamento, poi il club comincerà a sondare disponibilità e candidature.

La prima sarà quella di Cristiano Giuntoli. leri il suo nome è rimbalzato da una parte all'altra del mondo social colorato di viola. Fra i ds senza squadra è quello più caldeggiato. In lista potranno esserci anche altre figure, da Petrachi (ex su tutte di Torino e Roma) a Bonato (ultima avventura al Cagliari). Poi c'è la figura di Paolo Maldini che intriga diversi tifosi della Fiorentina. L'ex capitano del Milan è molto meno ds e più direttore generale.