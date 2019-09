LA NAZIONE, Ghezzal già ok, per Ribery mezz'ora

In vista della sfida contro la Juventus, Vincenzo Montella ha segnato alcuni spunti che il test con il Perugia gli ha offerto. Come scrive La Nazione, in primis c'è l'ottimo approccio di Ghezzal, apparso subito in gran forma, nonché adatto agli schemi del tecnico viola. Tant'è che l'algerino potrebbe rivelarsi un prezioso asso nella manica, forse ancor più di Ribery che deve trovare la forma migliore. Al momento il francese è limitato fisicamente, e le sue qualità possono essere sfruttate solo per uno spezzone di gara. Starà a Montella decidere quale.