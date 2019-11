LA NAZIONE, Florenzi, Ounas, Verre: già casting

Secondo La Nazione, un occhio di riguardo in vista del mercato di gennaio va al campionato italiano, in modo da prevedere tempi d’inserimento più brevi rispetto ad altri tipi di innesti. Per questo il romanista Alessandro Florenzi potrebbe essere verosimile: fu lanciato da Montella e il suo manager è Lucci, il quale a Firenze ha già realizzato molte altre operazioni. Potrebbe tornare d'attualità anche Adam Ounas, col Napoli pronto ad aprire al prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio). Infine, Fiorentina e Sampdoria a breve si presenteranno insieme a Verona per discutere la posizione di Valerio Verre. I viola lo vorrebbero subito, da qui l’idea di realizzare un tavolo a tre. Al Verona potrebbero andare anche giocatori in uscita.