LA NAZIONE, Fiorentina travolta, Montella via

Il cinismo della Roma manda la Fiorentina all'inferno. Lo scrive La Nazione, che sottolinea come dopo il ko di ieri sera Montella torni a veder vacillare con violenza la propria panchina. Un bilancio inquietante negli ultimi due mesi: 2 punti in sette partite, con la classifica che già al termine di questa giornata potrebbe farsi da incubo. Oggi è in programma l'ultimo allenamento prima delle vacanze di Natale, ma non è passata inosservata la presenza di Ballardini in tribuna ieri (CLICCA QUI). Aggiornamento professionale, la giustificazione. Però il suo nome, assieme a quelli di Iachini, Nicola e Prandelli, fa parte del gruppo dei possibili traghettatori di una Fiorentina post-Aeroplanino. Può succedere di tutto.