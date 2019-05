LA NAZIONE, Fiorentina, devi salvarti da sola

Come scrive La Nazione, la Fiorentina dovrà guadagnarsi la salvezza da sola, senza aspettare favori da altri, altrimenti rischia di rimanere con il classico cerino in mano e la scottatura sarebbe una bruciatura bella e buona. Ieri fino all'89' minuto di Genoa-Cagliari i viola potevano considerarsi salvi, poi il rigore insaccato da Domenico Criscito per il pareggio dei grifoni ha riaperto la lotta alla salvezza, oltre a rabbuiare i volti dei giocatori gigliati, sintonizzati sulla gara di Marassi durante il viaggio verso Parma. Servirà pertanto anche l'anima per uscire indenni dalla partita contro i ducali.