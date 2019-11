LA NAZIONE, Esame Parma senza tre leader

Domani contro il Parma alla Fiorentina mancheranno tre leader: Ribéry, Caceres, e capitan Pezzella. Sulle pagine de La Nazione viene analizzato l'impatto che le riserve hanno avuto a partita in corso, considerato dal quotidiano sempre alto in termini di impegno. Su tutti Benassi che è una delle prime alternative. Pochi i musi lunghi grazie alla terapia di gruppo svolta dallo staff su coloro che hanno giocato meno fino a questo momento. Nonostante i cambi ci siano già stati col Sassuolo, la Fiorentina di domani sarà in campo in una versione molto alternativa. Sarà inedita la difesa che molto probabilmente sarà a 4.