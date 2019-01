LA NAZIONE, È un Muriel da impazzire: "Fenomeno!"

La Nazione oggi in edicola si sbilancia sulla prestazione di Luis Muriel e titola in prima pagina: "Fenomeno!". Il colombiano segna due gol fenomenali all'esordio in campionato con la maglia viola e avverte: "Non sono ancora al top". I suoi due gol però non bastano per avere la meglio della Sampdoria, raggiunta solo in extremis dal gol di Pezzella con dedica ad Astori. Il Franchi è stato spettatore di una partita pazza.