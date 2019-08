LA NAZIONE, E Joe Barone chiude il caso Chiesa

Nonostante il caldo tropicale - osserva La Nazione - Joe Barone si è presentato in sala stampa in giacca e cravatta. Eleganza che, d'altra parte, non poteva mancare per quello che il ds Pardè ha definito "l'affare e il giorno più importante" dell'estate della Fiorentina. Il braccio destro di Commisso, poi, ha chiarito ancora una volta la posizione di Chiesa dicendo: "Vi racconto che cosa è accaduto sabato sera, a Livorno. Federico, dopo la partita, è venuto da me dicendomi: "Joe hai visto che gol ho fatto? E il gol era valido". Io gli ho risposto che anche per me era valido, assolutamente... Dunque, secondo voi cosa significa questo?". Che Chiesa - scrive il quotidiano - è e si sente un giocatore della Fiorentina. Barone, snocciolato un altro sorriso, ha preso fiato e aggiunto: "Federico giocherà accanto a Badelj. Punto. E' inutile e assurdo che vengano fatte ancora domande sull'argomento".