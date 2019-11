LA NAZIONE, Difesa viola: troppi cali di tensione

La Fiorentina deve alzare un muro e cambiare una statistica che vede l'attuale difesa come la peggiore per numeri dal 2004/05. Ne scrive La Nazione, che sottolinea come Dragowski - che pure fin qui è apparso piuttosto incolpevole - sia il primo a voler cambiare la rotta di una squadra che fin qui è riuscita a mantenere la porta inviolata solo contro Brescia e Udinese. Poi ci sono Caceres il ruba palloni e Milenkovic difensore goleador: contro il Verona (seconda miglior difesa in Serie A) servirà una grande prestazione del reparto difensivo.

LEGGI ANCHE: "DIFESA HORROR, È LA PEGGIORE DA DOPO LA C2: È UNA VIOLA CHE VIAGGIA A DUE VELOCITÀ"