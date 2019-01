LA NAZIONE, Diawara-Gaglia: c'è la chiave

Presente e futuro si intrecciano nel mercato della Fiorentina, è quanto scrive la Nazione in edicola. Le idee per il centrocampo del presente hanno anche una chiave per sbloccare le trattative, a partire da Diawara, con il Napoli che sembra meno "freddo" rispetto a qualche settimana fa mettendo in mezzo la valutazione di Veretout per la prossima stagione. C'è poi Gagliardini che piace a Pioli ma la Fiorentina non intende mettere in mezzo, con l'Inter, Chiesa ma è disponibile a parlare eventualmente di Biraghi o Benassi (che piacciono al club nerazzurro). Pensando al futuro, Corvino è pronto a chiudere ora per Zurkowski sulla base di 3.5 milioni, per portare il giocatore a giugno. Tutte operazioni, questa e l'arrivo di Traorè, che ridisegna la mediana futura con posizioni che saranno riviste sia a livello tatico che a livello contrattuale.