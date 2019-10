LA NAZIONE, De Paul-Viola non è ancora finita

De Paul in viola, non è finita. Secondo quanto riporta La Nazione in edicola questa mattina la Fiorentina e l'Udinese non avrebbero accantonato l'idea di poter concretizzare questo trasferimento che in estate si è concluso in un nulla di fatto: l'ostacolo sono i friulani che non chiedono meno di 30 milioni di euro. Oggi però la situazione è diversa con il trequartista argentino che si è fatto espellere contro l'Inter, prendendo tre giornate e vivendo un inizio di stagione tribolato e complicato. In più, come se non bastasse, c'è anche la voglia di chiudere l'esperienza in Friuli che permane. Il futuro di De Paul è più che mai incerto.