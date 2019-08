LA NAZIONE, De Paul ancora in piedi: le ipotesi

Secondo La Nazione, l'idea di portare a Firenze Rodrigo De Paul resta ben fissa in testa nonostante le smentite del ds Pradè ieri in conferenza stampa. L'Udinese continua a chiedere 35 milioni per l'argentino, i quali però potrebbero essere rateizzati dalla Fiorentina; oppure potrebbe essere utilizzata una parziale contropartita, e qui si pensa a Benassi. Tutto ciò anche considerato che la somma dei gol portati in dote dai protagonisti attuali dell'attacco viola può anche non rassicurare.