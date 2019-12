LA NAZIONE, Cutrone Yes: la firma è vicina. Petagna...

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Cutrone yes. La firma è vicina". La Fiorentina sta per chiudere il primo rinforzo invernale, con la punta ex Milan che è ad un passo dal tornare in Italia, sponda Firenze. L'accordo con il giocatore è in discesa - scrive il quotidiano - quello con il Wolverhampton in via di definizione. La Fiorentina vorrebbe strappare un diritto di riscatto non superiore ai 15 milioni e se gli inglesi dovessero finire per accettare, l’affare si chiude in un baleno, forse anche nelle prossime 24 ore. Nel frattempo Pradè tiene aperta la possibilità di portare in viola Petagna dalla Spal. Anche in questo caso si lavora al prestito con diritto di riscatto, ma prima che gli estensi liberino l’attaccante hanno la necessità di identificare un nuovo centravanti. E la SPAL potrebbe essere una buona collocazione per Pedro.