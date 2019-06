LA NAZIONE, Corvino, addio con giallo

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Corvino, addio con giallo". Ieri pomeriggio è andato in scena l'incontro tra il dg pugliese ed i legali della nuova proprietà, assieme ai quali c'era Joe Barone e non Commisso: chiaro segnale di un epilogo che non poteva essere positivo della faccenda. Il divorzio deve ancora essere ufficializzato perché mancano dei dettagli da definire, ma il finale di stagione drammatico della Fiorentina non depone certo a favore di Corvino, comunque convinto di aver allestito una squadra di medio-alto livello. E' stato il blitz fiorentino più amaro per il dirigente di Vernole. Il nome del sostituto ancora non c'è perché come ha affermato Commisso "meglio aspettare qualche giorno in più e fare le scelte giuste". L'attesa però, intanto, cresce.

