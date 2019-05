LA NAZIONE, Contro il Parma sarà una finale

Fino a qualche settimana fa la partita più importante della stagione era quella contro l'Atalanta in Coppa, adesso - scrive l'edizione odierna de La Nazione - rischia di diventarla la sfida contro il Parma di domenica pomeriggio. Perché dopo la sconfitta contro il Bologna, per la squadra di D'Aversa è diventato fondamentale guadagnare 3 punti contro la Fiorentina, così come i viola hanno bisogno di una vittoria per chiudere definitivamente la stagione raggiungendo la salvezza. Sempre con la speranza che l'Empoli non vinca contro il Torino. Una volta conquistata l'aritmetica salvezza, la Fiorentina potrà cominciare a pensare alla prossima stagione: tranne Chiesa e Muriel per cui vale un discorso a parte, da Lafont a Vitor Hugo sono tutti in bilico.